شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد كشرى يسجل هدف للأهلى فى الشباب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هدف أحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق لفريقه في مرمى الشباب السعودى بالبطولة العربية عام 1995 من الأهداف التي لا تنسى للجماهير الحمراء بعدما نجح اللاعب في إيداعها برأسه بكل قوة بعد عرضية من الجانب الأيمن سددها كشرى قوية برأسه .

وتعد البطولة العربية وش الخير على أحمد كشرى حيث بات الهداف التاريخى للقلعة الحمراء في تلك البطولة برصيد 13 هدفا ، يليه هادى خشبة في المركز الثانى برصيد 8 أهداف، وجاء فى المركز الثالث كل من وليد صلاح الدين، وعلى ماهر، وحسام حسن، ولكل منهم 7 أهداف بقميص الأهلى فى البطولات العربية، المركز الرابع احتله الغانى أحمد فيليكس، ومعه عادل عبد الرحمن ولكل منهما 5 أهداف.