ثلاثية اتحاد الكرة تجتمع اليوم واتجاه لتخفيف عقوبة محمد الشناوى

القاهرة - سامية سيد -

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة، القدم اليوم الأربعاء ، اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح ، كما تناقش اللجنة التوصيات التى أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التى خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفى مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها وتتجه النية لدى اللجنة الثلاثية لتخفيف عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلى بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه 4 مباريات بعدما كتب الحكم فى تقريره أن الشناوى "أمسك بيده" عقب المباراة اعتراضا على الأخطاء التحكيمية.

وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده لتحمل أى تكاليف مالية في هذا الصدد، وأن مطالبته بذلك تأتى فى إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في معرض مطالبته بذلك إلى أن التجربة أكدت وفق أطباء معتمدين أن اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.