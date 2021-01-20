شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم ،الأربعاء، ااستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لإستعادة الإنتصارات بعد التعثّر في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يُجري موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الفريق في لقاء الغد حيث سيدفع بأحد المهاجمين أساسياً بعدما بدأ لقاء البنك الأهلي بوليد سليمان في مركز المهاجم الصريح قبل أن يتعرض للإصابة ويُشارك بواليا بدلاً منه في خط الهجوم.

كما يعقد الجهاز الفني وتحديداً ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى جلسات مع على لطفي حارس الفريق الثاني من أجل تجهيزه معنوياً وفنياً لمواجهة المقاولون التى سيُشارك فيها أساسياً بعد إيقاف محمد الشناوي الحارس الأساسي 4 مباريات بقرار من إتحاد الكرة مؤخراً بتهمة الإشتباك مع محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي