شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم ،الأربعاء، ااستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لإستعادة الإنتصارات بعد التعثّر في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي.
ومن المقرر أن يُجري موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الفريق في لقاء الغد حيث سيدفع بأحد المهاجمين أساسياً بعدما بدأ لقاء البنك الأهلي بوليد سليمان في مركز المهاجم الصريح قبل أن يتعرض للإصابة ويُشارك بواليا بدلاً منه في خط الهجوم.
كما يعقد الجهاز الفني وتحديداً ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى جلسات مع على لطفي حارس الفريق الثاني من أجل تجهيزه معنوياً وفنياً لمواجهة المقاولون التى سيُشارك فيها أساسياً بعد إيقاف محمد الشناوي الحارس الأساسي 4 مباريات بقرار من إتحاد الكرة مؤخراً بتهمة الإشتباك مع محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي