شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: أذقنا الجونة الذي لم يخسر في الدوري طعم الهزيمة لاننا الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر للمسئولين عن ملعب بتروسبورت بعد اهتمامهم بتطوير"نجيلة" الملعب وذلك عقب نهاية مباراة الزمالك والجونة مساء اليوم بالدوري.

وقدم باتشيكو التهنئة للاعبي الزمالك بالفوز أمام فريق صعب، ومنظم ولم يخسر أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك ، مشيرا إلى أنكل لاعبي الزمالك أدوا دورهم الدفاعي، والهجومي بالشكل المطلوب، وما قاموا به في التدريبات، ونجحوا في الحفاظ على التقدم رغممحاولات الجونة المنظمة للعودة.

وقال باتشيكو: "قمنا بخلق العديد من الفرص، ومحاولات تسجيل الأهداف، وكنا نسعى لزيادة الأهداف، لكن الجونة قام بتنظيم لاعبيه فيالمباراة، والفوز كان صعبا لكنه مستحق للزمالك".