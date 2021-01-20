شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم سيراميكا: «نظرة يا بدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي حسين مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، انه يطمح للتويج بلقب هداف الدوري هذا الموسم.

وقال شادي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت ان لا يهم من الذي يحرز الهدف في الفريق ولكن الاهم المكسب فقط.

واضاف ان انضمام احمد ياسر ريان للفريق اضافة كبيرة لنا، ونجح في الانسجام سريعا معنا.

وتابع ان احمد محسن لاعب مميز واضافة للفريق منذ انضمامه في بداية الموسم.

واضاف ان طموحه التواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة ويحاول بكل الطرق اتواجد خلال الفترة في معسكرات الفراعنة وتمني نظره من حسام البدري .

واتم انه اتمنى انضمام اكبر عدد من لاعبي سيراميكا كليوباترا في منتخب مصر.