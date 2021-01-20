شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف بعد التجديد: «الجنيه في الأهلي أحسن من عشرة بره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شريف، نجم هجوم المنتخب الوطني، والنادي الأهلي، إنه سعيد بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وظهر شريف في لقطات متلفزة، مع الإعلامي، أحمد شوبير، خلال برنامجه، «الجنيه في الأهلي أحسن من عشر بره».

وأكد حارس مرمى مصر والأهلي السابق، أن محمد شريف كان يمتلك عرض من أحد الأندية المصري لتركه الأهلي، واحترافه في الخارج لمدة قصيرة والعودة مجددا مرة أخرى للنادي المصري، ولكن اللاعب رفض هذه الأمور.