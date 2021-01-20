شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: صدارة الدوري لا تشغلني ولا ننخدع بها حاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك ان تصدر الزمالك لبطولة الدوري لا يشغله حاليا أوضح باتشيكو أن الجهاز الفني يفكر عادة مباراةبمباراة.. متابعا: «مازلنا في الاسابيع الأولى للبطولة، ولا نحكم على التواجد في الصدارة الآن، فكل مباراة ستكون أصعب، وكل فريق يريدأن يفوز على الزمالك، وهو ما يصعب مهمتنا لذلك علينا التفكير بتواضع فيما وصلنا إليه، ونفكر في مواجهة أسوان المقبلة«.

وكشف باتشيكو عن أن الفوز بهدف علي اسوان امس من تسديدة لأوباما أمر لا يقلقه أبدا لأن الزمالك صنع أكثر من فرصة، وهو الأمرالذي يؤكد العمل في كل الطرق وخلق المحاولات والفرص