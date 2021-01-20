شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محسن: الأجواء داخل سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تساعد على حصد مركز متقدم بالدوري أكد أحمد محسن، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن الأجواء داخل الفريق تساعد على حصد مركز متقدم بالدوري. وقال محسن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأجواء داخل فريق سيراميكا كليوباترا تساعد على حصد مركز متقدم بالدوري، واتخذنا قرارا بعد خسارة إنبي بعدم إهدار أي نقاط مرة أخرى". وأكمل: "هيثم شعبان يطالبنا بتسجيل أكثر من هدف لحسم الفوز بمباريات الدوري".