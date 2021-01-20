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موعد لقاء مصر وروسيا في مونديال اليد والقنوات الناقلة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء مصر وروسيا في مونديال اليد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة اليوم الأربعاء أمام روسيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وانتهت مباراة منتخبي مصر والسويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة العالم لليد بنتيجة 24-23 للسويد. وتنطلق مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر القناة الناقلة عبر فضائية 1 ON Time Sports.

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    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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