شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب قطر: طبيعي جدا أن نخسر أمام كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني فاليرو ريفيرا لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر: «خسرنا المباراة وهذا أمر طبيعي فاللعبة مكسب وخسارة«.

وحسمت كرواتيا صدارة المجموعة بعد الفوز على قطر بنتيجة 26-24 في ختام الدور التمهيدي.

وتابع «كرواتيا فريق كبير ووصيف بطولة أوروبا، وأنا سعيد بما قدمه الفريق، تأهلنا في مجموعة صعبة«.

واختتم تصريحاته «كل الفرق كانت قوية وراض عن حصولنا على المركز الثاني«.