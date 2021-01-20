شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادا لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة تدريبات اليوم بشكل طبيعي بعد الفوز على الجونة امس بهدف نظيف.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام نادي أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة التاسعة.

وفاز الفريق على الجونة بهدف يوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليرفع الزمالك رصيده إلى ١٩ نقطة في صدارة الترتيب.