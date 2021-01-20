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الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادا لأسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة تدريبات اليوم بشكل طبيعي بعد الفوز على الجونة امس بهدف نظيف.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام نادي أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة التاسعة.

وفاز الفريق على الجونة بهدف يوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليرفع الزمالك رصيده إلى ١٩ نقطة في صدارة الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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