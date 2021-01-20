شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حقيقة أزمة بن شرقي وباتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد جيمي باتشيكو مدرب الزمالك بأن فتح باب الانتقالات يؤثر أحيانا على تركيز اللاعبين لكن علينا التعاون من أجل مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.

وفيما يخص المغربي أشرف بن شرقي فقد أكد باتشيكو أنه يحب أن يوجه الشكر له على تضحيته باللعب في مركز رأس الحربة، موضحا أنهتحدث معه واحترم اللاعب القرار بحاجة الفريق له في هذا المركز، على الرغم من أنه يحب اللعب على الأطراف أكثر، ومع توالي المبارياتسيعود بن شرقي لمركزه الذي يحب أن يتواجد به.

ونفي المدير الفني وجود أي ازمة مع اللاعب الذي تفهم قرار استبداله نظرا لسير المباراة.