شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كرواتيا في مونديال اليد: لن أتنازل عن الفوز في جميع المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لينو سيرفار المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن فخره بأداء لاعبيه الدفاعي والذي ساهم في تحقيق الفوز على قطر.

وحسمت كرواتيا صدارة المجموعة بعد الفوز على قطر بنتيجة 26-24 في ختام الدور التمهيدي.

وقال لينو سيرفار المدير الفني لمنتخب كرواتيا في المؤتمر الصحفي «لعبنا أفضل من قطر ودافعنا بصورة رائعة وفخور بأداء الفريق«.

وأضاف «سعيد بأداء اللاعبين الشباب في البطولة وكانت نتيجة مهمة لنا خلال التأهل إلى الدور الرئيسي«.

وشدد سيرفار «أظهرنا مستوى قوي أمام الجميع يليق بوصيف بطولة أوروبا لكرة اليد«.

واختتم المدير الفني لكرواتيا تصريحاته تصريحاته «أريد الفوز في كل المباريات وأسعى لتحقيق التأهل من الدور الرئيسي«.