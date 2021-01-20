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الزمالك: اقتربنا من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يفاضل بين ٣ مهاجمين أحدهما كاميروني وآخر برتغالي وثالث إيطالي، من أجل التعاقد مع احدهما في يناير الجاري.

وأضاف سالم خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«المهاجم البرتغالي هو الأقرب للانضمام للزمالك ويتميز بقوة بدنية كبيرة».

وكشف رئيس المنظومة الاعلامية بالزمالك عن وجود اللاعب ضمن صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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