شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: اقتربنا من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يفاضل بين ٣ مهاجمين أحدهما كاميروني وآخر برتغالي وثالث إيطالي، من أجل التعاقد مع احدهما في يناير الجاري.

وأضاف سالم خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«المهاجم البرتغالي هو الأقرب للانضمام للزمالك ويتميز بقوة بدنية كبيرة».

وكشف رئيس المنظومة الاعلامية بالزمالك عن وجود اللاعب ضمن صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.