شكرا لقرائتكم خبر عن ماندزوكيتش.. «قناص ميلان» في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان، تعاقده رسميا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش خلال صفقة مجانية. وقال ميلان، في بيان على موقعه الرسمي، إن النادي وقع عقدًا مع ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأشار الروسونيري إلى أن المهاجم الكرواتي سيرتدي القميص رقم 9 رفقة ميلان. يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن راتب ماندزوكيتش مع ميلان سيكون 1.5 مليون يورو حتى نهاية الموسم.