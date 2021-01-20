شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: مصطفي فتحي رحل لأنه طلب المشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جايمب باتشيكو المدير الفني للزمالك بأسامة فيصل ووصفه بأنه مهاجم جيد وسيحصل على الفرصة بشكل تدريجي لحين التعرفعلى طريقة اللعب بشكل أكبر، وكذلك توظيف عبد الله جمعة في مركز الجناح الأيسر، مشددا على أنه يحاول توظيف كل اللاعبين في أكثر منمركز وكذلك الحفاظ على الفوز بأقصى جهد حسب مجريات الأمور في الملعب ولا يهمه كيف يواجهه الفريق المنافس.

وعن رحيل مصطفى فتحي لاعب الزمالك فقد كشف باتشيكو عن أن اللاعب طلب أن يشارك في المباريات بشكل أكبر لذلك وافق على رحيلهمعارا.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.