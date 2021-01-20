شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن وصيف «البوندسليجا» بهدفين في بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز باير ليفركوزن 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 17 من عمر الدوري الألماني لكرة القدم. وبهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، في حين توقف رصيد دورتموند الرابع عند 29 نقطة.

تقدم موسى ديباس لليفركوزن في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل جوليان براندت في الدقيقة 67، ثم أحرز فلوريات فيرتز هدف الفوز في الدقيقة 80 لأصحاب الأرض.