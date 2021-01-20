شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي منتقداً موسيماني: «يرتكب أخطاء جسيمة مع الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي مدحت شلبي ،الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بسبب عدم ثبات تشكيل الفريق واجراء تعديلات غير مفهومة على حد قوله في قوام الفريق.

وقال شلبي عبر أون تايم سبورتس:«موسيماني سقط نفسيا في تعانله مع اللاعبين بعدما دفع ببواليا عقب ايام من التعاقد معه وركن محمد شريف على الدكة رغم تألقه الشديد».

وواصل:«اخطاء جسيمة ارتكبها موسيماني على طريقة عبقرينو، خاصة في مباراة البنك الاهلي، بالاعتماد على مهربا مهاجماً صريحاً،والاخير خذله ولم يقدم كورة ولو بثلاثة جنيهات».٠

وطالب شلبي بضرورة تحدث المقربين من موسيماني معه وتعديل بعض قناعاته قبل انطلاق كأس العالم للأندية

وأنهى تصريحاته مؤكداُ ان الاهلي كان قادراً علر الفوز على البنك برباعية لولا تأليف موسيماني، وأراه سبباً رئيسياً في«خناقة» هدف أيمن اشرف الملغي.