شكرا لقرائتكم خبر عن آدم موراوسكي رجل مباراة بولندا والبرازيل بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج حارس مرمي منتخب الدنمارك آدم موراوسكي بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده امام البرازيل

فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة ضمن منافسات

الجولة الثالثة فى المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وحقق فيه منتخب بولندا فوزا كبيرا على البرازيل بنتيجة 33/23 بفضل تالق حارس مرماه

وحسم منتخب بولندا المركز الثاني فى المجموعة الثانية ويصعد للدور الرئيسي مع اسبانيا متصدر المجموعة والبرازيل

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.