شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى انطلاق الدور الرئيسى ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ،مواجهات قوية فى إطار انطلاق الدور الرئيسى ببطولة العالم مصر 2021 لكرة اليد التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، و تشهد لقاءات اليوم ، مواجهات بين كلا من ، تشيلى مع كوريا و سلوفينيا مع مقدونيا و أيسلندا مع سويسرا و الجزائر مع فرنسا و المغرب مع النمسا و بيلاروسيا مع السويد و مصر مع الاتحاد الروسى و النرويج مع البرتغال .

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا بنظيره الإتحاد الروسى فى تمام السابعة مساءا بأول مواجهات الدور الرئيسى بعد التأهل من الدور الأول بـ 2 نقاط .

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام التاسعة والنصف مساء مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.