شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا استعداداًَ لمواجهة غزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الاربعاء فريق الإسماعيلى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام وذلك تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بإجراء المسحة قبل 72 ساعة من المباراة وليس 48 ساعة، وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

وانهار أبو طالب العيسوي، مدرب النادي الاسماعيلي، على الهواء، خلال تصريحاته عقب خسارة الدراويش، بهدف نظيف أمام المقاولون العرب، في مباراة الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وقال العيسوي، عبر قناة أون تايم سبورت: أنا ما يهمنيش أشيل مسئولية واتحمل في بعض الناس بتضغط وتهاجم وتقول كلام جارح، الناس اللى بتحب النادي بتقف جنبه، ولكن هذا بدافع حبهم وخوفهم على النادي، وأنا بقولهم أنا مش زعلان منكم، التدريب مهنة التعب ولازم نكون قد التعب ده.

واصل العيسوى كلامه، التوفيق هو أهم شىء، لو أنت أكثر مدرب ناجح ولكن لا يحالفك التوفيق لن تحقق انتصارات، ولكن إذا حالفك التوفيق ستفوز على أي فريق، الإسماعيلي أحق بالفوز فرق هدفين وثلاثة.

واختتم، جمهور الإسماعيلي هو الوحيد اللى الواحد حزين عشانه، نفسي أفرحهم مش عارف، نفسي يقولوا إني مدرب كويس نفسي في فرصة لكن ربنا مش رايد الحمدلله، أنا نفسي أفرح وأقول للناس إني مدرب كويس، لكن دي مش بإيدي التوفيق بتاع ربنا.