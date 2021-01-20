شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا كان يدفع شيكابالا أموالًا للزمالك اكبر من عقده؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق ان الادارة نجحت في تمديد عقود الرباعي أوباما وشيكابالا وفتوح وجنش لأنهم أعمدة رئيسية بالفريق.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى ان شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات اكثر مما يتقاضاه سنويا في الزمالك.

وتابع ان شيكابالا وقع معه عندما كان في اللجنة التنفيذية للزمالك في الفترة الماضية على بياض دون وجود وكيل واثبت أنه رمز زملكاوي كبير .

واتم ان عقد شيكابالا القديم مع الزمالك كان معقد واللاعب كان يدفع من جيبه سنويا.