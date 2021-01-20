شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي .. رقم صادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك عن قيمة المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض.

قال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مستحقات ساسي بلغت مليون و400 الف يورو وسدد منها النادي 85%.

وتابع أن ساسي قريب من التجديد للزمالك لكن الأزمة في وكلاء اللاعبين الذين اثاروا ازمات كبيرة بين الزمالك ولاعبين.

ولفت إلى أن الزمالك وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين المحليين لكن صعب حدوث ذلك مع المحترفين.