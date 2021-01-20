شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يوضح احتياجات الزمالك في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم. وقال حسين السيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني اتوقع بقاءه". وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد". وأتم: "باتشيكو طلب مدافع ورشحنا له ثلاثة لاعبين وافق عليهم".