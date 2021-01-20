شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر المحمدي: مواجهة الأهلي و الدحيل خارج التوقعات والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه يمتلك ذكريات طيبة ببطولة كأس العالم للأندية والتي شارك فيها رفقة الشياطين الحمر.

وأضاف حسين ياسر المحمدي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سيحرص على متابعة البطولة خاصة وأن شقيقه يلعب بصفوف الدحيل.

وأوضح ياسر المحمدي، إن فريق الدحيل يمتلك قواما مميزا من اللاعبين، علاوة على تواجد مدرب قدير على رأس جهازه الفني، وهو ما يصعب من مهمة الأهلي، مؤكدا أن المواجهة خارج التوقعات.

وتابع ياسر المحمدي، إن الدحيل دعم صفوفه بصفقات قوية استعدادا للمشاركة بالبطولة، لكن يظل الأهلي اسما كبيرا، وسيلعب على الفوز كما اعتاد.

ويتوقع ياسر المحمدي، أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية، تألق عدد من لاعبي الأهلي، مثل علي معلول ومحمد الشناوي، ومجدي قفشة خاصة وأنه يعيش أفضل فتراته الكروية بعد هدفه في مرمى الزمالك بنهائي دوري الأبطال.