عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير: ريال بيتيس يرغب بضم محمد الشناوي حارس الأهلي

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي ريال بيتيس الإسباني في التعاقد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ونشرت صحيفة (estadiodeportivo) الإسبانية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن ريال بيتيس يرغب بضم محمد الشناوي حارس مرمى بطل أفريقيا لتدعيم هذا المركز الذي يمثل أزمة للمدير الفني.

وتتمثل مشاكل ”ريال بيتيس“ في مركز حراسة المرمى بإصابة داني مارتن، ومشاكل كلاويدو برافو المستمرة مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ”ريال بيتيس“ ينوي تقديم عرض للنادي الأهلي من أجل شراء الحارس المصري الدولي، بعد الأداء المميز الذي قدمه الشناوي مع الأهلي، والمنتخب المصري، والمستوى الرائع الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

ورصدت صحيفة (estadiodeportivo) مستوى الشناوي حاليًا، قائلة إنه يعيش أفضل أيام حياته الكروية بعد الفوز بعدة بطولات مع الأهلي مثل الدوري الممتاز، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، والمشاركة بكأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ويستمر عقد الشناوي مع الأهلي حتى العام 2025، حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن ”الشناوي“ يمتلك خبرات اللعب الدولي بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018.