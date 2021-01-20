شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يهدد الهلال.. والنصر ينتظر الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الأربعاء) لقاءات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات قوية، ففي أبها يواجه ضمك نظيره الباطن عند الساعة 3:55م، وفي الرياض يقام لقاءان، إذ يستضيف الهلال التعاون عند الساعة 6:10م، كما يواجه النصر ضيفه الوحدة عند الساعة 8:10م.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض ضمك متذيل الدوري لقاء صعبا أمام ضيفه الباطن، ويأمل بتحقيق النقاط الثلاث وتقليص الفارق النقطي بينه وبين ضيفه الباطن لنقطة واحدة، وتجديد آماله بالبقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل ضمك المركز الـ16 (الأخير) برصيد 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 24، فيما يدخل الباطن هذا اللقاء بعد أن فقد طعم الفوز في الجولات الخمس الأخيرة ليتراجع للمركز الـ13 برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات و4 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 21. وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض متصدر الدوري الهلال لقاء صعباً وقوياً أمام ضيفه التعاون (رابع الدوري) ويطمح كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لا سيما الهلال الذي لم يذق طعم الانتصارات لـ4 جولات انتهت جميعها بالتعادل، ويملك الفريق في رصيده 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 20 وعليه 8 فقط، أما التعاون فيعيش حالة فنية مميزة تمكن من خلالها الوصول للمركز الرابع ويطمع في مواصلة انطلاقته، إذ يملك الفريق 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين فقط وله من الأهداف 15 وعليه 7 فقط، كأقوى خط دفاع في الدوري. وفي ختام لقاءات الجولة وعلى استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، يستضيف النصر نظيره الوحدة في واحد من أقوى لقاءات الجولة، ويطمح صاحب الأرض لمواصلة صحوته الفنية، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية قفزت به للمركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و6 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 18، أما الوحدة فإنه أفضل حالاً من النصر، إذ لم يخسر في آخر 6 جولات بتحقيقه 4 انتصارات وتعادلين ليصل للمركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 16 وعليه 15.