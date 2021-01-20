شكرا لقرائتكم خبر عن السرور: بطولتنا أصبحت محطة عالمية لأفضل اللاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التحق المصنف 23 على العالم في لعبة الغولف النجم الأمريكي كيفن نا، بنخبة المصنفين الأوائل المشاركين في بطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف 2021 برعاية مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، والمقامة على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي من تاريخ 4 إلى 7 فبراير، إذ ستشهد النسخة الثالثة من البطولة أقوى مشاركة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الجولف للمنافسة على نقاط التصنيف العالمية التي بانتظارهم، ما يؤكد مكانة البطولة وأهميتها كأقوى حدث في اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.

وإلى جانب المصنف الأول على العالم، يشارك 13 فائزا في بطولات الغولف الكبرى في البطولة و29 نجما من نجوم كأس الرويال، الذين شاركوا مجتمعين في 90 منافسة وأحرزوا ما مجموعه 900 لقب عالمي، كما ينضم إلى قائمة اللاعبين الأمريكيين البارزين الذين سيتوافدون إلى المملكة مثل دستن جونسون المصنف الأول عالمياً وبطل الماسترز 2020، وبريزون ديشامبو بطل بطولة أمريكا المفتوحة 2020، وفيل ميكلسون الفائز خمس مرات ببطولات كبرى، وباتريك ريد بطل الماسترز 2018، وتوني فيناو المصنف 18 على العالم. من جانبه، رحب ماجد السرور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف والشركة السعودية للغولف بالمشاركين، لافتا إلى أن البطولة أصبحت محطة كبرى يتسابق المصنفون الأوائل عالميا عليها مما يدفعهم لتوقع أرقام لافتة وتنافس كبير، وأضاف السرور: «مع تأكيد القائمة النهائية للمشاركين في النسخة الثالثة من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف التي ترعاها مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، نفخر بتشكيلة النجوم العالميين المشاركين في نسخة هذا العام، ما يؤكد مكانة البطولة وأهميتها المتزايدة عاماً بعد عام»، وقال: «تتمثل رؤيتنا في تنمية لعبة الغولف في جميع أنحاء المملكة وجعلها رياضة سهلة وممتعة لجميع السعوديين، لذا نؤكد من خلال استضافة بطولات مرموقة كهذه على قدرتنا ونجاحنا في استقطاب أفضل اللاعبين من حول العالم ضمن جهودنا في إلهام الجيل القادم من لاعبي الغولف من الشباب السعوديين والسعوديين المحترفين».

وأشار قائلاً: «سعيدون جداً بالدعم الكبير من قبل رعاة الحدث الذين يشاركوننا رؤيتنا في ضمان تعزيز اسم البطولة لتكون واحدة من أقوى المنافسات على جدول الجولة الأوروبية، وبفضل دعم شركائنا، نحن قادرون على مواصلة تطوير لعبة الغولف في المملكة».