شكرا لقرائتكم خبر عن «الصدارة» ولعت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احتدم الصراع على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوز الأهلي والاتحاد وتعادل الشباب، إذ تساوى فريقا الأهلي والشباب مع المتصدر الهلال في عدد النقاط برصيد 26 نقطة، فيما وصل الاتحاد للنقطة 24 وفي المركز الرابع.

فعلى الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات بعد غياب ثلاث جولات بفوزه على ضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق عمر السومة (هدفين 11، 14)، وعبدالرحمن غريب (90+8)، ليصل الأهلي للنقطة 26 متساوياً مع المتصدر الهلال ووصيف الشباب ليحل ثالثاً بفارق الأهداف، فيما تلقى أبها الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند 20 نقطة.

العميد يعود

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه العين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن لقاءات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة قفز الاتحاد مؤقتاً للمركز الثالث، فيما بقي العين في مركزه الـ15 (قبل الأخير). وتقدم الاتحاد أولاً بهدفين عن طريق هارون كمارا (د:13)، رومارينهو (د:24)، وفي الشوط الثاني قلص العين النتيجة بهدف ولا أروع من محترفه جيترسون من كرة ثابتة من خارج منطقة الـ18 (د:87)، وبعد خمس دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم محمد القرني نهاية اللقاء بفوز الاتحاد على العين بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 24 في المركز الثالث مؤقتاً، فيما تلقى العين خسارته العاشرة في الدوري، ليتجمد رصيده عند النقطة العاشرة في المركز الـ15.

الفيصلي يعرقل الشباب بالتعادل

فرط فريق الشباب في احتلال صدارة الدوري بعد خروجه متعادلاً مع ضيفه الفيصلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.وشهد اللقاء تقدما مبكرا لفريق الفيصلي عن طريق أحمد أشرف (د: 7)، وأدرك الشباب التعادل عن طريق نجمه فابيو مارتينيز وبطريقة جميلة بكعب القدم عجز عن صدها الحارس مصطفى ملائكة (د: 34)، وبهذه النتيجة يصل الشباب للنقطة 26 وفي المركز الثاني، فيما وصل الفيصلي للنقطة 15 وفي المركز الثاني عشر.

بـ «القاتل».. الفتح يدرك القادسية

أدرك الفتح تعادلاً صعباً مع القادسية، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر. وشهد اللقاء تقدم القادسية أولاً عن طريق خليفة الدوسري (د:29)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم تركي الخضير ركلة للجزاء للفتح بعد العودة لتقنية الفيديو، تقدم لها المهاجم ميتشيل تي فريدي (د:90+9)، وبهذه النتيجة يحتل القادسية المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وجاء خلفه الفتح برصيد 18 نقطة في المركز العاشر.

الاتفاق يقلبها على الرائد بالثلاثة

قلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين أمام مضيفه الرائد لفوز بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وشهد اللقاء تقدم الرائد أولاً بهدفين عن طريق جلال داودي (د: 36)، عبدالله المقرن (د: 63)، ومن ثم أحرز الاتفاق ثلاثة أهداف عن طريق سوزا (د: 79)، وهزاع الهزاع (هدفين 87، 89)، وبهذه النتيجة وصل الاتفاق للنقطة 21 وقفز للمركز السادس مؤقتاً، فيما تلقى الرائد خسارته السابعة ليتجمد رصيده عند النقطة 13 وفي المركز الرابع عشر.