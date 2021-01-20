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حسين السيد: عقد شيكابالا كان مليان مشاكل.. وكان بيدفع من جيبه مش بياخد

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الشارقة - اميمة ياسر - قال حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق، إن الإدارة نجحت في تمديد عقود الرباعي أوباما وشيكابالا وفتوح وجنش لأنهم أعمدة رئيسية بالفريق.

وأضاف "السيد" خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات أكثر مما يتقاضاه سنويا في الزمالك.

وتابع: شيكابالا وقع معه عندما كان في اللجنة التنفيذية للزمالك في الفترة الماضية على بياض دون وجود وكيل وأثبت أنه رمز زملكاوي كبير.

وأشار الي ان عقد شيكابالا القديم مع الزمالك كان معقد واللاعب كان يدفع من جيبه سنويا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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