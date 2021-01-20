هاني حتحوت: الأهلي تقدّم بالتماس لرفع عقوبة محمد الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي تقدّم بالتماس إلى اتحاد الكرة من أجل رفع العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وأضاف "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأهلي بعث بمذكرة إلى اتحاد الكرة من أجل رفع العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، خاصة أن الحكم لم يطرده بعد واقعة الاعتراض عليه، بل تغاضى أيضًا عما حدث ولم يدونه في تقريره.

وأوضح "حتحوت" أن الأهلي لم يطلب تخفيف العقوبة، عن محمد الشناوي بل إلغائها تمامًا، خاصة أنه ليس معترفًا بها.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرّرت إيقاف محمد الشناوي لمدة أربع مباريات، لسلوكه غير الرياضي بعد وضعه يده على حكم مباراته ضد البنك الأهلي، مع تغريمه 20 ألف جنيه.