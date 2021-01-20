بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي: «لا تخافوا ولكن احذروا»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه نادي بايرن ميونخ الألماني، رسالة تحذيرية لمنافسيه في كأس العالم للأندية بعد نهاية القرعة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العاصمة السويسرية زيورخ.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع فريق الدحيل القطري، في دور ربع النهائي من البطولة.

وكتب نادي بايرن ميونخ تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" باللغة العربية قائلاً: "لا تخافوا ولكن احذروا"، وهي الجملة التي رددتها الفنانة التونسية هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق 2".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن التالي:

مباريات ربع النهائي

تيجريس المكسيكي × أولسان هيونداي الكوري

الدحيل القطري × الأهلي المصري

مباريات نصف النهائي

الفائز من تيجريس وأولسان هيونداي × بطل أمريكا الجنوبية

بايرن ميونخ الألماني × الفائز من الأهلي والدحيل.