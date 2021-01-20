شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يطالب لاعبى الإنتاج الحربى بفتح صفحة جديدة مع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة مع بطولة الدوري لتدشين خطة انتشال الفريق من مراكز القاع بجدول المسابقة عن طريق التركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش، مشدداً على أن الالتزام والتألق فى التدريبات سيكون سلاح أى لاعب لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه ، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.

ويحتل الانتاج الحربى حالياً المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبلة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

أسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.

وبدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فيما كانت أخر مباراة له مع الانتاج الحربى أمام سموحة وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق أيضاً.

وأنهى الانتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار فى المركز الـ 13 بينما نجح فى إنهاء الموسم الثانى فى المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار والأخير بالموسم الماضى فى المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

وعمل حمادة صدقى مدربا مساعدا للمنتخب المصرى الأول فى جهاز حسن شحاتة فى الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

كما درب صدقى كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدورى خلفًا للنادى الأهلى بفارق الأهداف، بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

بعد ذلك تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة فى الموسم الماضى قبل أن يعود لسموحة فى الموسم الحالى ثم رحل مرة أخرى.

لعب حمادة صدقى بقميص الأهلي 110 مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا، كما شارك مع المنتخب الأول فى 4 نسخ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوج بلقب نسخة 1986 بالقاهرة، وشارك فى بطولة أبيدجان 1984، ومراكش 1988، والجزائر 1990.