شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالجليل: طريقة موسيمانى فى التدوير "خاطئة".. وبواليا من أفضل المهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبدالجليل نجم الاهلي السابق أن الدحيل من أفضل فرق الدوري القطري خلال الفترة الأخيرة مشددا على أن الفريق الاحمر يملك لاعبين مميزين، مضيفاً "أنصح الجنوب الأفريقي موسيماني المدير الفني للاهلي بتثبيت التشكيل فى مباريات الدوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية والأهلى فريق كبير ومكانته تؤهله للعب على النهائي".

وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيوينية : "أرفض سياسة موسيماني فى التدوير والأهلى كان افضل من البنك الأهلى وقرارا ابعاد محمد شريف عن المشاركة اساسيا خاطيء".