شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالجليل: طريقة موسيمانى فى التدوير "خاطئة".. وبواليا من أفضل المهاجمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبدالجليل نجم الاهلي السابق أن الدحيل من أفضل فرق الدوري القطري خلال الفترة الأخيرة مشددا على أن الفريق الاحمر يملك لاعبين مميزين، مضيفاً "أنصح الجنوب الأفريقي موسيماني المدير الفني للاهلي بتثبيت التشكيل فى مباريات الدوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية والأهلى فريق كبير ومكانته تؤهله للعب على النهائي".
وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيوينية : "أرفض سياسة موسيماني فى التدوير والأهلى كان افضل من البنك الأهلى وقرارا ابعاد محمد شريف عن المشاركة اساسيا خاطيء".
وأضاف نجم الاهلي السابق أن والتر بواليا من أفضل المهاجمين فى الدوري المصري موضحاً بأنه حال حصوله على فرصة أساسية سيتألق، موضحاً: "يجب أن يكون والتر بواليا مهاجم الاهلى الأساسي لانه يملك إمكانيات فنية وبدنية هائلة ويجب استغلالها ومن وجهة نظري يجب مشاركة محمد شريف".
وعن الزمالك: "الفريق مميز للغاية ولكن يعيبه الدفاع أكثر من الهجوم وأشرف بن شرقي بعيدا عن مستواه وشيكابالا كان نجم المباراة أمام الجونة".