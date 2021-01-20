شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لمسحة كورونا استعداداً لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق أسوان والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، اليوم الأربعاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لمباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للجبلاية بالخضوع للمسحة الطبية قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، صفحة التعادل أمام غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد الأخير، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وبدأ مدرب أسوان في الاستعداد للقاء الزمالك بالجولة المقبلة.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معرباً عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق ومشدداً على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامي الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.