شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط: عقوبة محمد الشناوى لم تصدر من خلالنا ولا يحق لنا الحديث عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن عقوبة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بإيقافه 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، لم تصدر من خلال لجنة الانضباط.

وقال نائب رئيس لجنة الانضباط فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "اللجنة مازالت قائمة بتشكيلها من 5 مستشارين برئاسة المستشار سيد بندارى، وموضوع محمد الشناوى لم يحال إلى لجنة الانضباط ولم نصدر بها قرار لذلك لا يحق لى التحدث فيه".

وأضاف مازن يحيى: "لا يوجد تدخل في عملنا، وآخرها عقوبة سيد عبد الحفيظ وعبد الناصر محمد التي صدرت من لجنة الانضباط دون تدخل من أحد".

وتابع: "لجنة الانضباط حاليا تستمع لما وصلت له لجنة تقصى الحقائق في موضوع منتخب الشباب وسيكون هناك اجتماع مع الدكتور محمد سلطان لإصدار القرار بعد إنهاء القرار".

ومن جانبه، قدم مسئولو النادي الأهلي التماسا إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، بعد قرار الجبلاية بإيقافه 4 مباريات بداعي سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وطالب الأهلي في المذكرة التي قدمها إلى اتحاد الكرة اليوم تخفيف العقوبة الموقعة على الشناوي ، لاسيما أن الحكم لم يقم بطرد قاد الفريق الأحمر بعد واقعة الاعتراض عليه، بل أنه تغاضى عما حدث ولم يشهر بطاقة للاعب سواء صفراء أو حمراء ، قبل أن يتم إيقاف الحارس 4 مباريات خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، سبب عدم إشهار الحكم محمد سلامة ميدو الذى أدار مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأخيرة بالدورى البطاقة الصفراء أو الحمراء فى وجه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر بعدما قام الأخير بمسك يد الحكم وفقا لما جاء فى تقرير الحكم عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم فتحوا تحقيقا مع الحكم فى هذه الواقعة، وكشف عن أنه لم يشهر أى بطاقات فى وجه الحارس لسببين، أولا: أن الحارس أمسك بيده بالفعل لكنه لم يكن بدافع الاعتداء عليه وانما لرغبته فى التحدث مع الحكم بعدما أدار ظهره للحارس الذى قال للحكم :" أنا بأكلمك يا كابتن بص لى".

وتابع مسئولو الجبلاية أن السبب الثانى وفقا لأقوال الحكم أن الأجواء كانت مشحونة بعد المباراة وانتهائها بالتعادل السلبى لذا فضل الخروج لبر الأمان ثم كتابة واقعة مسك اليد فى تقريره للجنة الحكام.