شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: التألق خارج الأهلى بسبب المشاركة.. ورمضان إضافة لأى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا المعار من الأهلى، أن التألق بعيد عن الأهلى يرجع إلى كثرة المشاركة التي يحصل عليه على عكس ما حدث معه في النادى.

وقال أحمد ياسر ريان فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "الفرق بين الأهلى والفرق الأخرى أننا بناخد فرص كتيرة للمشاركة لذلك نتأقلم ونسجل على عكس الأهلى الفرص قليلة جدا ".

وأضاف: "محمد إبراهيم وراء فكرة الممر الشرفى في أول تدريب لى مع سيراميكا، وبدايتى مع سيراميكا الأفضل لى حتى الآن، وحلم الانضمام للمنتخب الأول ما زال قائما، والطموح أهم ما يميز المهاجم، وكنت قريب جدا من المنتخب قبل انتشار فيروس كورونا".

وأوضح: "مصطفى محمد صديق لى منذ 8 سنوات وأتمنى حصوله على فرصة الاحتراف، وأكبر ميزة أنه يهد أي مدافع، وبطولة أفريقيا 23 سنة 2019 كانت نقطة تحول لجيل بأكمله، وكنا مصممين على التتويج بالبطولة لأنه مينفعش نخسرها في بلدنا ووسط جماهيرنا".

وتابع أحمد ياسر ريان: "آخر تواصل مع رمضان صبحى كان في بطولة أفريقيا 2019، ورمضان لاعب كبير وهو اللى مكسب بيراميدز آخر ماتشين وإضافة لأى فريق".

وأوضح: عماد متعب مثلى الأهلى وسعيد جدا أنى لحقته وشرف كبير لى أنى أكون زيه وتعلمت منه حاجات كثيرة، ويمثل مع حسام غالى قيمة كبيرة للأهلى".

وأوضح أحمد ياسر ريان: "قدمت مباراة كويس جدا أمام سونيديب بطل النيجر فى لقاء الإياب بدورى أبطال أفريقيا، ولكن خروجى من القائمة بعد هذا اللقاء أجبرنى على طلب الرحيل للإعارة حتى أشارك استعدادا للأولمبياد".

وأضاف ريان: لم أحصل على فرصة كافية فى الأهلى مقارنة بزملائى فى الهجوم وواثق من حصولى على فرصة مع الأهلى مستقبلا، وموسيمانى طالبنى بالصبر ووعد بمنحى الفرصة، ولكنى طالبت الحصول على فرصة فى نادى آخر على سبيل الإعارة حتى أتمكن من اللعب فى طوكيو".

وتابع أحمد ياسر: جددت على بياض للأهلى واللعب لأى فريق آخر صعب جدا على نفسى، وكنت أحتاج وقت أكبر للعب والانسجام مع زملائى فى الأهلى، واتفقت على الرحيل مع أمير توفيق قبل التعاقد مع والتر بواليا بسبب أولمبياد طوكيو، ووالتر بواليا مهاجم جيد وإضافة كبيرة للأهلى ويحتاج فقط للتأقلم وسيفيد الأهلى بشدة".

وأوضح مهجم سيراميكا: "فرحتى الكبيرة بعد الفوز جاءت بسبب الضغوط التى كانت عليا، وتركيزى الشديد وراء تسجيلى الأهداف مع سيراميكا والمشاركة سر تألقى".

وأضاف: انتقالى لسيراميكا كليوباترا سببه رغبتى فى المشاركة بدورى طوكيو، وأشكر هيثم شعبان مدرب الفريق، ولم أجد أى صعوبة فى الانسجام مع لاعبى الفريق، وشاركت كأساسى أمام المقاولون بعد 48 ساعة على انتقالى من الأهلى، وثنائية المقاولون ثم طلائع الجيش أعطتنى دفعة كبيرة مع سيراميكا".