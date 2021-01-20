شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى: أتمنى التوفيق لشقيقى مع الدحيل القطرى فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى حسين ياسر المحمدى لاعب الأهلى والزمالك السابق، التوفيق لشقيقه أحمد لاعب الدحيل القطرى، خلال مواجهة المارد الأحمر يوم 4 فبراير المقبل، فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا إن تلك المشاركة ستكون الأولى لشقيقه فى بطولة العالم ويتمنى أن يقدم مستوى مميز مع فريقه.

أضاف حسين ياسر خلال تصريحات تليفزيونة، إن أحمد شقيقه يُجيد اللعب فى مركز المدافع كما إنه يتميز باللعب بالقدم اليسرى وهو ما يساعده فى التمكن من بناء الهجمات والتسديد على المرمى، لافتًا إلى إن مواجهة الأهلى ستكون ممتعة خاصة وإن الأحمر منافس قوى وهدفه تحقيق البطولة.

أردف لاعب الأهلى والزمالك السابق، إن الدحيل القطرى سيكون ندًا قويًا للأهلى خاصة وإن الفريق يوجد به عدد كبير من النجوم بخلاف لعبه على أرضه مما سيعطيه الأفضلية، كما توقع حسين ياسر تألق عدد كبير من نجوم الأهلى مثل على معلول ومحمد مجدى أفشة ومحمد الشناوى.

وتقام مباراة الأهلى مع نظيره فريق الدحيل القطرى، فى الرابع من شهر فبراير المقبل على ملعب "المدينة التعليمية" فى الريان، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

من هو نادي الدحيل منافس الأهلي

نادي الدحيل الرياضي هو نادي لخويا سابقاً بعد تغيير اسمه وهو نادٍ رياضي قطري ، اشتهر بفريقه الكروي الذي يلعب في الدوري القطري، ويقع مقر النادي في منطقة الدحيل في مدينة الدوحة ويلعب مبارياته على أرضه على "استاد عبدالله بن خليفة"، وهو أول فريق قطري لكرة القدم يفوز بلقب الدوري في أول موسم له.

في أبريل 2017، أُعلن أن النادي تواجده في موسم 2016-2017 ويعرف باسم نادي الدحيل الرياضي في تغيير علامته التجارية لخويا.

من هم ابرز نجومه ؟

يوجد في الدحيل 5 لاعبين محترفين منهم 2 معارين بحسب لائحة قوائم الأندية في قطر، وهم النجم المغربي المهدي بن عطية والبلجيكي إدميلسون والكيني ميشيل أولونجا ، والإيراني علي كريمي والبرازيلي دودو (معارين).

ومن أبرز لاعبيه القطرين المهاجم صاحب الأصول السودانية المعز علي، ولاعب الوسط صاحب الأصول البرازيلية لويس جونيور.

مدرب الفريق

ويدرب الدحيل المدرب الفرنسي صبري لموشي الذي تولى المهمة هذا العام، وقد سبق ودرب منتخب كوت ديفوار ورين الفرنسي ونوتنجهام فورست الانجليزي قبل الوصول للدحيل.

الأكثر ظهورا والهداف التاريخي

يعد الدولي القطري كريم بوضياف صاحب الأصول الجزائرية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ النادي برصيد 192 مباراة ولا يزال لاعبا في الفريق الحالي.

أما الهداف التاريخي فهو الكوري الجنوبي نام تي هي برصيد 66 هدفا ووصيفه هو التونسي يوسف المساكني برصيد 58 هدفا وكلاهما رحلا عن النادي.

ألقاب النادي

يمتلك الدحيل 16 لقبا مختلفا في المرحلتين قبل تغيير اسمه وبعد التغيير، ولعل أبرز تلك الألقاب 7 لدوري نجوم قطر.