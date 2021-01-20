شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يتوج بلقب "رجل المباراة" بعد قيادته الزمالك للفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، على لقب "رجل مباراة" القلعة البيضاء والجونة، التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على إستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدورى المصرى لكرة القدم.



أوباما

وتألق أوباما خلال اللقاء وأحرز هدف الفوز والثلاث نقاط لأبناء ميت عقية، التى جعلته يغرد منفردا فى صدارة البطولة، فيما كتب الحساب الرسمى للنادى عبر تويتر: "ورجل مباراة اليوم هو يوسف إبراهيم أوباما".



الزمالك

وانتزع فريق الزمالك صدارة الدورى بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما فى الدقيقة 10 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى، وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثانى.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة أمام الزمالك أمس.