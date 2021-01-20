شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف رقما صادما لمستحقات ساسى المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك عن قيمة المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض، مؤكدًا إن مستحقات ساسي بلغت مليون و400 ألف يورو وسدد منها النادي 85%، وتابع أن ساسي قريب من التجديد للزمالك لكن الأزمة في وكلاء اللاعبين الذين أثاروا أزمات كبيرة بين الزمالك واللاعبين.

أضاف حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين المحليين لكن صعب حدوث ذلك مع المحترفين.

تابع نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق للزمالك أن الادارة نجحت في تمديد عقود الرباعي يوسف أوباما ومحمود شيكابالا وأحمد فتوح ومحمود جنش لأنهم أعمدة رئيسية بالفريق، مشيرًا إلى إن شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات اكثر مما يتقاضاه سنويا في الزمالك.

أردف إن شيكابالا وقع معه عندما كان في اللجنة التنفيذية للزمالك في الفترة الماضية على بياض دون وجود وكيل واثبت أنه رمز زملكاوي كبير، واتم أن عقد شيكابالا القديم مع الزمالك كان معقد واللاعب كان يدفع من جيبه سنويا.

وأكد حسين السيد، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم: "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني اتوقع بقاءه"، وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد.. وباتشيكو طلب مدافع ورشحنا له ثلاثة لاعبين وافق عليهم".