شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: الأولمبياد سر رحيلى وجددت على بياض وبواليا إضافة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا المعار من الأهلى، أن المشاركوة في أولمبياد طوكيو وراء رحيله عن الاهلى إلى سيراميكا كليوباترا، ولم أحصل على فرصة كافية مع الأهلى.

وقال أحمد ياسر ريان فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "قدمت مباراة كويس جدا أمام سونيديب بطل النيجر فى لقاء الإياب بدورى أبطال أفريقيا، ولكن خروجى من القائمة بعد هذا اللقاء أجبرنى على طلب الرحيل للإعارة حتى أشارك استعدادا للأولمبياد".

وأضاف ريان: لم أحصل على فرصة كافية فى الأهلى مقارنة بزملائى فى الهجوم وواثق من حصولى على فرصة مع الأهلى مستقبلا، وموسيمانى طالبنى بالصبر ووعد بمنحى الفرصة، ولكنى طالبت الحصول على فرصة فى نادى آخر على سبيل الإعارة حتى أتمكن من اللعب فى طوكيو".

وتابع أحمد ياسر: جددت على بياض للأهلى واللعب لأى فريق آخر صعب جدا على نفسى، وكنت أحتاج وقت أكبر للعب والانسجام مع زملائى فى الأهلى، واتفقت على الرحيل مع أمير توفيق قبل التعاقد مع والتر بواليا بسبب أولمبياد طوكيو، ووالتر بواليا مهاجم جيد وإضافة كبيرة للأهلى ويحتاج فقط للتأقلم وسيفيد الأهلى بشدة".

وأوضح مهجم سيراميكا: "فرحتى الكبيرة بعد الفوز جاءت بسبب الضغوط التى كانت عليا، وتركيزى الشديد وراء تسجيلى الأهداف مع سيراميكا والمشاركة سر تألقى".

وأضاف: انتقالى لسيراميكا كليوباترا سببه رغبتى فى المشاركة بدورى طوكيو، وأشكر هيثم شعبان مدرب الفريق، ولم أجد أى صعوبة فى الانسجام مع لاعبى الفريق، وشاركت كأساسى أمام المقاولون بعد 48 ساعة على انتقالى من الأهلى، وثنائية المقاولون ثم طلائع الجيش أعطتنى دفعة كبيرة مع سيراميكا".