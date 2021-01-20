شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك استوعب دروس الماضى.. واللائحة تطبق على بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الفوز الذي حققه فريقه اليوم على الجونة وتصدر مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة.

وقال قاسم في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم، الأربعاء، إن لاعبيه قدموا مباراة رجولية أمام الجونة موضحا أن الفريق استفاد من دروس المواسم السابقة وأهمها أهدار النقاط في الدوري الأول من الدوري.

وعن اعتراض أشرف بن شرقي على التبديل في المباراة أوضح قاسم أنه يجب ألا تأخذ الأمور أكثر من حجمها، وكان لابد أن نتذكر للاعب ما قدمه من انتصارات حاسمة للفريق الأبيض".

وأكد البرنس أن بن شرقي ستطبق عليه اللائحة، لكن ذلك سيتحدد في جلسة غدا واعدا جماهير الزمالك بعدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل.

وشدد قاسم على تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين قائلا: "اللائحة معمولة عشان تطبق على الكبير والصغير، لن نتهاون في الأمور ولن نعطيها أكبر من حجمها أيضا، بن شرقي لاعب كبير واجه سوء حظ في المباراة".

وأثنى المشرف على الكرة بالزمالك، على موقف شيكابالا، مؤكدا على أهمية دوره القيادي في الفريق وخاصة في احتواء بن شرقي لحظة تبديله.

وأكد قاسم على أن رئيس النادي حريص كل الحرص على منح اللاعبين مستحقاتهم وتقديم الدعم الكامل للاعبين داخل وخارج الملعب.

ونفى البرنس رحيل كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض للجونة حتى هذه اللحظة، كما نفى بشكل قاطع رحيل أي لاعب من الزمالك للاتحاد السكندري.

وقال قاسم إن مجلس إدارة النادي أغلق تماما ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق موضحا أن القرار جاء برضا جميع الأطراف، موضحا أن اللاعب باق في الزمالك وبالتالي لن يبحث الفريق عن صفقات تدعيمية في الخط الأمامي.

وكشف المشرف على الكرة بالزمالك كواليس جلسته مع فرجاني ساسي قائلا: "اللاعب وعدنى بالتركيز مع الفريق، ساسي عانى من بعض الأمور العائلية بجانب الإصابات التي طاردته، لكن بعد زوال هذه الأمور بات اللاعب في قمة تركيزه مع الفريق في الفترة المقبلة".