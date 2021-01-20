شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يؤازر وليد سليمان: ألف سلامة عليك يا حاوى وهترجع أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عماد متعب، على مؤازرة الحاوى وليد سليمان، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التى أجراها اللاعب، وغيابه عن بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

وقال متعب، عبر حسابه على تويتر: "ألف سلامة عليك يا حاوى، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".





وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق فى العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التى أجراها اللاعب، وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن 4 أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق فى كأس العالم للأندية المقرر لها فى قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن وليد سليمان سوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى تحت إشراف طبيب الفريق.

وتعرض وليد سليمان لإصابة فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى الدورى الممتاز تسببت فى خروجه من اللقاء، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المقاولون العرب، المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب الأهلى بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.