شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق الكونغو مفيومبى رجل مباراة منتخب بلاده مع البحرين فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نجم منتخب الكونغو لكرة اليد جاوتيير مفيومبى تيرى، على جائزة player of the match "لاعب المباراة" فى مباراة الكونغو والبحرين، التى أقيمت مساء الثلاثاء، فى إطار مباريات المجموعة الرابعة، فى ختام الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.



مفيومبى تيرى

ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر تويتر، صورة من استلام اللاعب للجائزة، معلقا عليها: "بمجهود استثنائى.. جاوتيير مفيومبى تيرى يحقق جائزة لاعب المباراة".





وتعد هذه ثالث مباراة لكلا المنتخبين بالمجموعة التى تقام على صالة إستاد القاهرة، حيث تضم هذه المجموعة بجانب البحرين والكونغو كلا من الدنمارك والأرجنتين.

وتفوق المنتخب البحرينى بنتيجة 14 /12 فى الشوط الأول الذى شهد تألق للمنتخب البحرينى فى بداية اللقاء وسط محاولات من المنتخب الكونغولى لتقليل الفارق حتى استطاعوا بالفعل إلى تقليصه ومن ثم تحقيق التعادل، لكن سرعان ما ظهرت صحوة البحرين للتقدم والمحافظة عليك حتى انتهاء الشوط لصالحهم.

أما الشوط الثانى، فشهد ندية بين كلا الفريقين فى بدايته قبل أن ينجح منتخب البحرين فى الحفاظ على فارق النقاط و من ثم تحقيق الفوز لخطف تذكرة التأهل

وحصل على رجل المباراة جاوتيير مفيومبى تيرى، من المنتخب الكونغولى فى ظل تألقه وحصد إحصائيات عالية التقيم فى هذه المباراة.