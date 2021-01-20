شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق مع إيهاب جلال ويستقر على إقالة الجهاز الفنى والطبى والإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب وشقيق إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، أنهى اتفاقه مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة ليقود الدراويش فنيا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة وعلى رأسها موافقة إدارة المقاصة علي رحيله وكذلك استقدام جهازه المعاون بالكامل ليقود الفريق الأصفر، واشترط جلال إقالة الجهاز الفني والطبي والإداري الحالي بالنادى ووافقت إدارة الدراويش على ذلك.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

انهار أبو طالب العيسوي، مدرب النادي الاسماعيلي، على الهواء، خلال تصريحاته عقب خسارة الدراويش، بهدف نظيف أمام المقاولون العرب، في مباراة الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وقال العيسوي، عبر قناة أون تايم سبورت: أنا ما يهمنيش أشيل مسئولية واتحمل في بعض الناس بتضغط وتهاجم وتقول كلام جارح، الناس اللى بتحب النادي بتقف جنبه، ولكن هذا بدافع حبهم وخوفهم على النادي، وأنا بقولهم أنا مش زعلان منكم، التدريب مهنة التعب ولازم نكون قد التعب ده.

واصل العيسوى كلامه، التوفيق هو أهم شىء، لو أنت أكثر مدرب ناجح ولكن لا يحالفك التوفيق لن تحقق انتصارات، ولكن إذا حالفك التوفيق ستفوز على أي فريق، الأداء في مباراة اليوم، كان الإسماعيلي أحق بالفوز فرق هدفين وثلاثة.

واختتم، جمهور الإسماعيلي هو الوحيد اللى الواحد حزين عشانه، نفسي أفرحهم مش عارف، نفسي يقولوا إني مدرب كويس نفسي في فرصة لكن ربنا مش رايد الحمدلله، أنا نفسي أفرح وأقول للناس إني مدرب كويس، لكن دي مش بإيدي التوفيق بتاع ربنا.