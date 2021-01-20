شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى حكماً لمباراة وادى دجلة والمصرى البورسعيدى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بإتحاد الكرة محمد الصباحى الحكم الدولى لإدارة مباراة وادى دجلة والمصرى البورسعيدى والمقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بختام منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها المصري البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد عشرة نقاط بعدما لعب سبعة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى أربعة مباريات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

ومن جانبه طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتخلص من مراكز قاع الجدول والتقدم في سباق مراكز المسابقة فيما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه عدم تقبله فكرة استمرار الخسائر بعدما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام الزمالك للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى مكون من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".



