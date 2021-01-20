شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: باتشيكو يفاضل بين 3 مهاجمين أجانب.. والأقرب برتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن ناديه يسعى للتعاقد مع رأس حربة أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على أعلى مستوى حتى مع بقاء مصطفى محمد وتأجيل احترافه، لأن الفريق مقبل على المشاركة في البطولة الإفريقية ولديه تحديات كثيرة وقوية.

وقال في تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن هناك 3 مهاجمين أجانب مرشحين لتدعيم هجوم الزمالك، والمهاجمين الثلاثة أحدهم برتغالي والثاني إيطالي من أصل مصري والثالث كاميروني، لكن باتشيكو يميل للاعب البرتغالي والذي يبلغ 26 عاما وسبق له اللعب للمنتخب الأولمبي البرتغالي وهو الأقرب للانضمام لصفوف الزمالك، ويمتاز ببنيانه القوي والسرعة والمهارة.

وأضاف أن المهاجم البرتغالي كان يلعب في سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولا يزال يلعب حاليا في البرتغال في الوقت الحالي، وهو الأقرب من الانضام لصفوف الفريق الأبيض.

أشار إلى أن ما حدث من أشرف بن شرقي خلال تغييره في مباراة فريقه ضد الجونة، كان غيرة طبيعية بسبب رغبته في المشاركة مع فريقع ، ولم يفعتعل مشكلة وتقبل القرار.