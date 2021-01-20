شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يستعد لمونديال الأندية بصورة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدى "أفشة" صانع العاب فريق الاهلى صورة له والنظر على بطولة كأس العالم للاندية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وعلق قائلا: "الطريق الى كاس العالم للاندية".

يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتقام مباراة الأهلى مع نظيره فريق الدحيل القطرى، فى الرابع من شهر فبراير المقبل على ملعب "المدينة التعليمية" فى الريان، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي حال نجاح المارد الأحمر في تحقيق الفوز سيواجه العملاق بايرن ميونخ الفريق الأقوى في العالم خلال الوقت الحالي، وصاحب الثلاثية التاريخية بأوروبا، وذلك في الدور نصف النهائي.

ولعب النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجهه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.