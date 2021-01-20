شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: الجونة كان أفضل من الزمالك.. ويجب رحيل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك السابق أن فريق الجونة كان جيد للغاية أمام الأبيض والأكثر استحواذا، مضيفاً "الجونة كان مسيطر ومستحوذ على الكرة وأفضل من الزمالك والبرتغالي باتشيكو مدرب الفريق لم تظهر بصماته حتى الآن مع القلعة البيضاء على الرغم من الانتصارات الأخيرة في بطولة الدوري ".

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية : "تألق إمام عاشور إبداع شخصي منه وليس بسبب المدير الفني واللاعب جعل لاعبي الدوري المصري يرغبون فى التسديد خلال المباريات".

وأوضح رضا عبد العال ، أنه يجب على إدارة القلعة البيضاء الموافقة على رحيل مصطفي محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحاً أن "مصطفي محمد لم يقدم أداء جيد أمام الجونة بسبب رغبته فى الرحيل للإحتراف ويجب الموافقة على رحيله لأن ذلك أفضل قرار لجميع الأطراف"، مضيفاً : "الزمالك لن يستفيد من مصطفي محمد فى الفترة المقبلة لأن اللاعب أصبح خارج عن التركيز نهائيا وهذا ظهر اليوم عندما شارك"

وحقق فريق الزمالك انتصارا هاما أمس علي نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى ، بعدما ساهم فوز اليوم في تحليق الزمالك في صدارة الدورى.

أحرز هدف المباراة يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.