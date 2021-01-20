أحمد ياسر يتحدث عن.. كواليس رحيله عن الأهلي.. والتر بواليا.. فائدة لعبه بجوار مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، إنه تحدث مع المدير الفني الجنوب أفريقي لفريقه، موسيماني الذي أخطره إنه سيدفع به بالتدريج في المباريات.

وأضاف ريان، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي أحمد شوبير بفضائية أون تايم سبورتس، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء:"شرحت له وجهة نظري بطموحي في المشاركة بالأولمبياد، فقالي لي أصبر عليّ وسأدفع بك تدريجياً ولكن بعد خروجي من قائمة إحدى المباريات تحدثت مع سيد عبد الحفيظ عن رغبتي في الخروج معاراً خلال الستة أشهر المقبلة لأشارك وأخبرني أنهم سيجلسون في اجتماع مع كابتن الخطيب وتمت الموافقة فكنت قد وقعت فور عودتي من المنتخب الأولمبي على عقود على بياض مع النادي وتم تسجيل العقد لمدة 5 سنوات، نعم أشعر بالضيق لأنني سأترك الأهلي ولكن لدي طموح وأريد تحقيق حلمي".

وتابع لاعب سيراميكا الحالي:"لم أعطِ كل ما لديّ مع النادي الأهلي وكنت أحتاج لفرصة فألعب 3 أو 4 سنوات في الدوري الممتاز ولا أريد صبراً بل فرصة والفرصة ستأتيني وحين تأتي لابد أن أكون قدر المسؤولية، فلم ألعب مع الأهلي 120 دقيقة، أدرك أن هناك لاعبين كبار بالفريق ولكن احتاج الفرصة ثم أحكم عليّ وانتظر الفرصة".

واسترسل اللاعب قائلاً:"تحدثت مع أمير توفيق أنني إن لم أحصل على فرصة حتى شهر يناير سأحضر عقد وأخرج ولم أرحل بسبب والتر بواليا، وهو لاعب جيد ولعبت معه في الجونة وسيُشكل الفارق مع النادي الأهلي، وطبيعي عدم تسجيله الآن مع الأهلي، مع الوقت سيُشكل الفارق مع الفريق"، فيما رد عن فرص مشاركة زميله بالأهلي محمد شريف في ظل وجود باوالياً، قائلاً:"لا أحد يستطع حجز فرصه أومكانه في النادي الأهلي".

وعن علاقته بمصطفى محمد، قال:"أعرف مصطفى منذ 8 أو9 سنوات كنا في المنتخب سوياً، وبعد أمم أفريقيا وصل لـ "TOP" في مستواه وكان يريد الفترة الماضية الاحتراف ولكن لا أعلم أين توقف الأمر ولكن أتمنى له التوفيق وأن يخرج ويحترف، مصطفى مهاجم جيد واللعب بجانبه يريحني؛ فيهد أي مدافع يلعب أمامه ولعبت معه 5 أو 6 مباريات وجميعها كانت صعبة وخرجنا منها الحمدلله بنتيجة إيجابية".

وتابع ياسر:"خروجي أول مرة للجونة معاراً كانت دون علم والدي، أما الآن بعلمه ففي البداية كان رافضاً لخروجي من الأهلي هذه المرة ولكنه رأى أني احتاج فرصة للخروج وتحدثت مع نادر شوقي واستشرت والدي في الأمر، وصلني عرضاً من سموحة وسيراميكا، وكنت على وشك الانتقال لسموحة ولكن هذه الفترة كنت أحتاج الجلوس مع أسرتي في ظل أزمة كورونا، لذا عندما جائني عرض سيراميكا وافقت وأشكر هيثم شعبان فوقعت يوم 10 ويوم 11 كان هناك مراناً ودخلت المعسكر مع الفريق ثم شاركت يوم 12 وسجلت".

وأتم لاعب سيراميكا، تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر لا تُعانِ أزمة في مركز المهاجم كما أن المهاجم المصري ليس مظلوماً ولكن الجميع ينتظر منه الكثير.